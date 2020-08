79-Jähriger nach Spaziergang in NÖ abgängig

Am Freitagvormittag hat ein 79-Jähriger seine Wohnung für einen Spaziergang verlassen. Seither ist er abgängig.

Nachdem er seine Wohnung in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) am Freitagvormittag verlassen hat, um einen Spaziergang zu unternehmen, gilt der 79-jährige Leopold Gerhard S. als abgängig. Der Pensionist leidet laut Exekutive an Demenz und benötigt dringend Medikamente. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Maria Enzersdorf (Tel.: 059133-3339) erbeten.