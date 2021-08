780 Menschen in Österreich derzeit vermisst gemeldet

Derzeit gelten in Österreich 780 Menschen als vermisst, davon 263 Personen in Wien. Das berichtete die Wiener Polizei auf ihrer Facebook-Seite.

Wenn ein Mensch vermisst wird, "wenden Sie sich im ersten Schritt an eine Polizeiinspektion", rät die Landespolizeidirektion. "Besteht der Verdacht einer Suizidgefahr, Gewalttat oder eines Unfalls, wird eine Fahndung eingeleitet." Die Daten der vermissten Person werden dann in ein polizeiliches Fahndungssystem eingegeben und in das Schengener Informationssystem gespeichert. "Dadurch können Vermisste national und international sofort gesucht werden." Nach Unter-18-Jährigen werde auch dann gesucht, wenn keine Gefährdung bestehe und eine erziehungsberechtigte Person ein Ersuchen gestellt habe.