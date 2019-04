78-Jährige bei Unfall im Bezirk Jennersdorf schwer verletzt

Am Mittwoch kam es im Bezirk Jennersdorf im Burgenland zu einem schweren Unfall. Eine 78-jährige Lenkerin kam von der Fahrbahn ab und landete in einem kleinen Bach.

Im Bezirk Jennersdorf ist am Mittwochnachmittag eine 78-jährige Lenkerin aus der Steiermark verunglückt. Die Frau aus dem Bezirk Feldbach war auf der B58 unterwegs, in Tauka (Bezirk Jennersdorf) kam sie mit ihrem Pkw von der Straße ab und landete in einem kleinen Bach. Dabei wurde sie schwer verletzt, berichtete die Polizei am Donnerstag.