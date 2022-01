772 Anzeigen nach Polizei-Schwerpunktaktion in Wien

Am Montag wurde im Wiener Stadtgebiet eine Verkehrs-Schwerpunktaktion der Polizei durchgeführt. Mehr als 770 Anzeigen wurden dabei ausgestellt.

Verkehrsschwerpunkt in Wien: 682 Anzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit

Missachtung der Corona-Bestimmungen: 22 Anzeigen

Durch einen Schnellrichter wurden Strafbescheide in Höhe von rund 3.800 Euro ausgestellt, wie die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mitteilte.