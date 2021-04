77-Jährige in Wien-Donaustadt brutal ausgeraubt: Festnahme

Am 20. April soll eine 36-Jährige eine 77-Jährige brutal ausgeraubt haben. Nun konnte die mutmaßliche Täterin festgenommen werden.

36-Jährige in Wien-Favoriten festgenommen

Die 36-Jährige soll die Geldbörse der Frau an sich genommen und aus der Parkgarage geflüchtet sein. Im Zuge der Ermittlungen konnte die tatverdächtige Frau ausgeforscht und am Montag in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten festgenommen werden. Die Ermittler konnten die 36-Jährige auch mit einem Ladendiebstahl, der sich am gleichen Tag wie der Raub ereignet haben soll, in Verbindung bringen. Die Frau zeigte sich geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht.