7,6 Tonnen Shisha-Tabak-Fälschungen am Flughafen beschlagnahmt

7,6 Tonnen an gefälschtem Shisha-Tabak konnten am Flughafen Wien-Schwechat sichergestellt werden. Der Wert beläuft sich auf rund 700.000 Euro.

Die beiden Sendungen aus Dubai hätten an eine Adresse in der Ukraine gehen sollen. Dem hinter dem ausgeklügelten Vorgehen stehenden kriminellen Netzwerk drohen nach Angaben des Finanzministeriums hohe Strafen, da versucht worden war, rund 340.000 Euro an Steuern und Abgaben zu hinterziehen.

Deutsches Unternehmen soll 350 Kartons mit Tabak versandt haben

Versandt worden war die Ware durch die Schmuggler über mehrere Umwege. Eine deutsche Firma schickte im Jänner fünf Paletten mit 350 Kartons Wasserpfeifentabak aus Dubai per Flugzeug nach Minsk in Weißrussland. Von dort kamen die insgesamt 2,6 Tonnen via Lkw über Polen und Deutschland bis nach Österreich. Erst in Deutschland soll originaler Tabak im Rahmen einer Umladung mit gefälschtem Material getauscht worden sein.