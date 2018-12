76-jährige Frau am Wiener Universitätsring von Auto erfasst

Am Freitagnachmittag ereignete sich am Wiener Universitätsring ein Verkehrsunfall, bei dem eine 76-jährige Frau von einem Pkw erfasst wurde.

Wie die Polizei am Samstag in einer Aussendung mitteilte, fuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem Auto in der Löwelstraße in Fahrtrichtung Universitätsring und wollte an der Kreuzung rechts abbiegen. Zur selben Zeit wollte eine 76-jährige Frau die Fahrbahn des Universitätsrings überqueren. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Pkw. Die 76-jährige Frau kam zu Sturz und wurde schwer verletzt. Die Wiener Berufsrettung brachte die Frau nach der Erstversorgung in ein Spital.