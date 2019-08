7,5 Kilo Heroin beschlagnahmt: Drogen-Ring in Wien ausgehoben

Der Polizei Wien gelang nach monatelangen Ermittlungen ein Schlag gegen den Heroinhandel in Wien. Die Beamten hoben bereits im Juni ein Bande aus, die in den vorherigen drei Monaten rund 7,5 Kilogramm Heroin verkauft haben soll.

Seit Ende April den Dealern auf der Spur

Am 13. Juni 2019 erfolgten zeitgleich drei Zugriffe in Wien-Favoriten und Wien-Meidling, bei denen die gesamte Gruppe festgenommen werden konnte. Zudem wurden rund 1,4 Kilo reines Heroin (Straßenverkaufswert rund 105.000 Euro), 15 Kilo Streckmittel und 6.200 Euro Bargeld sichergestellt.

Heroin in Waldstück vergraben

Laut derzeitigem Ermittlungsstand wurden die vier Dealer in Belgrad für den Verkauf in Wien rekrutiert. Die "Läufer" hatten immer nur rund 100 Gramm Heroin für den Verkauf bei sich. Ein Großteil der Suchtmittel wurde nicht in den Unterkünften, sondern in einem Waldstück versteckt. Den Ermittlern gelang es unter anderem einige mit Heroin gefüllte vergrabene Gurkengläser zu lokalisieren, auszugraben und sicherzustellen. Alle vier Festgenommenen wurden in eine Justizanstalt gebracht.