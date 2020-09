75. Geburtstag: Peter Patzak wird mit Ausstellung im Kunstforum Wien geehrt

Peter Patzak wird heuer 75 Jahre alt. "Aus dem Archiv der Erinnerung" zeigt zu diesem Anlass Gemälde des Wiener Filmemachers aus 40 Jahren.

Ausstellung zum 75. Geburtstag: Peter Patzak im Kunstforum Wien

Patzak, vor allem bekannt durch die Krimireihe "Kottan ermittelt" (1976 bis 1983), startete seine Karriere als Maler bereits in den frühen 1960er Jahren. "In seinen 'offenen' Werken sind es insbesondere ineinander und übereinander verschlungene Zeichen, die in unerwarteten Verbindungen lyrische Möglichkeiten offenbaren", heißt es in der Ankündigung.