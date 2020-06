75-Euro-Semesterticket gilt nur für Wiener: Klage eingebracht

Das Team von www.ticketerstattung.at setzt sich für Studierende ein, die aufgrund für das Semesterticket der Wiener Linien 150 Euro zahlen müssen. Betroffen vom unterschiedlichen Ticketpreis ist eine Zahl von Studierenden im höheren fünfstelligen Bereich.

Ein sachlich gerechtfertigter Grund für diese Ungleichbehandlung ist nach Ansicht von ticketerstattung.at und deren anwaltlicher Vertretung nicht zu erkennen, zumal exakt die gleiche Leistung (Fahrt in der Kernzone Wien) für denselben Gültigkeitszeitraum geboten wird. Daran ändert wohl auch eine mögliche nachträgliche Förderung anderer Bundesländer nichts. EU-Bürger ohne Hauptwohnsitz in Wien erhalten in den allermeisten Fällen überhaupt keine solche Förderung.