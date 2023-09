7,4 Prozent: Inflation im August wieder gestiegen

In Österreich ist die Inflationsrate im August wieder auf 7,4 Prozent gestiegen, nachdem sie im Juli auf 7,0 Prozent zurückgegangen war.

Der Grund dafür ist an den heimischen Zapfsäulen zu finden: die Treibstoffpreise dämpften die Teuerung deutlich weniger als zuletzt. Auch Haushaltsenergie und Gastronomie hielten die Inflationsrate mit zweistelligen Teuerungsraten hoch, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Etwas weniger Preisdruck gab es bei Nahrungsmitteln.

Mieten verteuerten sich durchschnittlich um 9 Prozent

Auch rund ums Wohnen mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im August tiefer in die Tasche greifen als vor einem Jahr. Mieten verteuerten sich durchschnittlich um rund 9 Prozent, Betriebskosten für Mietwohnungen stiegen im Schnitt um fast 7 Prozent. Die Preise für Wohnung, Wasser und Energie erhöhten sich durchschnittlich um rund 10 Prozent und blieben damit der bedeutendste Treiber der Inflation im Jahresabstand, so die Statistik Austria. In Restaurants und Hotels wurden die Preise durchschnittlich um 12 Prozent angehoben.