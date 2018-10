"72 Stunden ohne Kompromiss": Jugendsozialaktion startet am Mittwoch

Von 17. bis 20. Oktober findet die größte Jugendsozialaktion Österreichs statt.

“72 Stunden ohne Kompromiss” – so heißt Österreichs größte Jugendosozialaktion. Von Mittwoch bis Samstag werden Jugendliche in ganz Österreich 72 Stunden an sozialen Projekten arbeiten.

300 Projekte in 72 Stunden

In diesen 72 Stunden wollen die teilnehmenden Jugendlichen rund 300 Projekte umsetzen. Passend dazu lautet das Motto “Challenge your Limits”. In Vorarlberg wird beispielsweise ein neuer Spieleparcour für Kinder einer betreuten Einrichtung gebaut- und anschließend gleich gemeinsam getestet. Die Aktion soll Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich zu engagieren und freiwillige Arbeit kennenzulernen. Bereits zum neunten Mal findet “72 Stunden ohne Kompromiss” heuer statt. Veranstaltet wird es von der Katholischen Jugend Österreich in Zusammenarbeit mit youngCaritas und Hitradio Ö3.