"72 Stunden ohne Kompromiss": Jugendliche für eine bessere Zukunft

Heuer findet Österreichs größte Sozialaktion für Jugendliche von 18. bis 21. Oktober statt.

Mädchen und Buben sowie junge Frauen und Männer engagieren sich in diesen Tagen zeitgleich im ganzen Land und wollen damit ihre Umgebung verbessern. "Wir schaffen Raum, in dem Jugendliche Neues ausprobieren und an Aufgaben wachsen können", so Tobias Kirschner, ehrenamtlicher Vorsitzender der Katholischen Jugend Österreich, am Mittwoch.