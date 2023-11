72-Jähriger nach Verkehrsunfall in NÖ gestorben

Nach einem Verkehrsunfall in Weikersdorf am Steinfelde (Bezirk Wiener Neustadt) hat ein 72-Jähriger sein Leben verloren.

Fahrzeug wurde gegen Baum geschleudert

Die Kollision, die sich am Freitagnachmittag ereignete, hatte zur Folge, dass das Fahrzeug des 72-Jährigen gegen einen Baum geschleudert wurde. Der 61-jährige Beifahrer erlitt leichte Verletzungen, ebenso wie der 56-jährige Lenker des anderen am Unfall beteiligten Fahrzeugs. Beide Männer wurden per Rettung in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.