70 Jahre "Dritter Mann": Neues Buch von Filmkritiker Rebhandl

Rechtzeitig zum 70-jährigen Jubiläum von "Der Dritte Mann" hat der Filmkritiker Bert Rebhandl ein Buch herausgebracht. Am 22. September findet die Präsentation im Wiener Filmmuseum statt.

"Der Dritte Mann" wird 70: 1949 kam der britische Schwarz-Weiß-Thriller rund um den Trivialautor Holly Martins und dessen Jugendfreund Harry Lime, der inzwischen in kriminelle Machenschaften im Nachkriegs-Wien verstrickt ist, ins Kino. Rechtzeitig zum Jubiläum hat sich Filmkritiker Bert Rebhandl nun an die "Neuentdeckung eines Filmklassikers" gemacht, wie sein neues Buch im Untertitel heißt.

Filmkritiker denkt mit Szenen und Motiven über Weltpolitik nach

Ausgehend von einzelnen Szenen, Motiven oder Figuren wird hier assoziativ über Schwarzmarkt, Weltpolitik und Flucht ebenso nachgedacht wie über die Licht-und-Schatten-Ästhetik, das berühmte Harry-Lime-Thema des Heurigen-Zitherspielers Anton Karas und darüber, was das Gesicht von Lime-Darsteller Orson Welles mit der Mona Lisa zu tun hat. Anekdoten und Schnurren rund um Entstehung und Hauptdarsteller bleiben die Ausnahme - etwa jene, dass Welles insgesamt nur zwei Wochen am Set war und sich die restliche Zeit durch ein "Körperdouble" ersetzen hat lassen.

Wiener Filmmuseum: Buchpräsentation am 22. September

Rebhandl präsentiert sein Buch am 22. September um 15.00 Uhr im Filmmuseum. Wer "The Third Man" - Carol Reed führte nach einer Romanvorlage von Graham Greene Regie - noch nicht kennt oder wieder einmal im Originalton sehen will, kann das übrigens drei Mal pro Woche im Wiener Burgkino machen. Dort steht der Streifen seit Jahren am Spielplan. Die "Dritte Mann Tour" wiederum ermöglicht den Besuch jenes Schauplatzes, wo der Showdown des Thrillers spielt: im Kanalsystem.