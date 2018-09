70 Holocaust-Überlebende zu Gast in alter Heimat Österreich

Im November werden 70 Holocaust-Überlebende ihre alte Heimat Österreich besuchen. Beim Aufenthalt in Wien stehen Führungen und Treffen mit Schülern auf dem Programm.

Nach der im Juni in Israel ausgesprochenen Einladung werden rund 70 Holocaust-Überlebende im November ihre alte Heimat Österreich besuchen. Der Ministerrat bestätigte heute, Mittwoch, auch formal den Besuch der in Österreich geborenen Überlebenden, wie das Bildungsministerium in einer Aussendung mitteilte.