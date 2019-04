70. Geburtstag: SOS-Kinderdorf startet Aktion

Das SOS-Kinderdorf hat zum 70. Geburtstag eine 70-tägige Spendenaktion gestartet. Das Ziel sind 500.000 Euro.

Vor 70 Jahren, am 25. April 1949, hat der Vorarlberger Hermann Gmeiner mit einer Gruppe engagierter Frauen und Männer in Tirol den Verein SOS-Kinderdorf gegründet. Aus diesem Anlass startete die Einrichtung am Donnerstag eine 70-tägige Spenden-Challenge: In dieser Zeit will man 500.000 Euro sammeln.