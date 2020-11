7 Profi-Tipps: So gelingt die perfekte Weihnachtsbäckerei

Vanillekipferl, Linzeraugen, Lebkuchen & Co. dürfen zu Weihnachten auf keinen Fall fehlen. Damit die Kekse auch perfekt gelingen, haben wir sieben einfache Tipps einer Profi-Konditorin für euch.

Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne köstliche Weihnachtskekse und ihren herrlichen Duft? Damit Vanillekipferl, Linzeraugen und Zimtsterne auch zuhause perfekt gelingen, verrät Profi-Konditorin Manuela Heinisch von der Traditionsconditorei Sluka , sieben hilfreiche Tipps und Tricks.

"Je frischer Weihnachtskekse sind, umso besser schmecken sie auch. Idealerweise fängt man daher frühestens Ende November damit an", rät Heinisch. Was noch zu beachten ist und wie euch die Weihnachtsbäckerei perfekt gelingt, lest ihr hier.