7 Jahre Haft in Missbrauchsprozess in NÖ

Ein Mann wurde am Freitag in Krems wegen des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs mehrerer Minderjähriger zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

7 Jahre Haft in Missbrauchsprozess in Krems

Der verheiratete Vater von vier Kindern ist laut Staatsanwältin Mitglied einer Glaubensgemeinschaft, in deren Rahmen sich viele von Rumänien nach Österreich gekommene Familien regelmäßig treffen. Immer wieder habe der 33-Jährige Unterstützung in organisatorischen Dingen geleistet und sich so bei den weiteren Gemeinschaftsmitgliedern "ein solides Vertrauensverhältnis" erarbeitet.