7-Jährige und 83-Jährige nach Unfällen in Wien schwer verletzt

In Wien ist es am Montag zu mehreren Kollisionen gekommen. Betroffen waren die Bezirke Ottakring, Hernals und Floridsdorf. Die jüngste Verletzte war 7 Jahre alt, die älteste 83 Jahre.

An der Kreuzung Hasnerstraße/Haberlgasse in Wien-Ottakring kollidierte am Montag ein Lkw mit einer 83-jährigen Fußgängerin. Die Berufsrettung Wien kümmerte sich um die notfallmedizinische Versorgung der Frau, sie kam ins Krankenhaus.