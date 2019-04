69-Jährige beklaut: Falsche Polizisten schlugen in Wien-Josefstadt zu

Drei falsche Polizisten schlugen gestern in Wien-Josefstadt zu. Sie nahmen einer 69-Jährigen einen hohen Geldbetrag ab und machten sich damit aus dem Staub.

Gestern kam es in der Wiener Josefstädter Straße zu einem weiteren Fall von Trickbetrug, wo sich drei unbekannte Täter als Kriminalbeamte ausgaben. Wie in allen bislang bekannten Fällen handelte es sich beim Opfer um eine ältere Person (weiblich, 69). Die Täter gaben sich am Telefon als Kriminalbeamte einer nahegelegenen Polizeiinspektion aus und verleiteten die Frau dazu, einen hohen Geldbetrag abzuheben. Die Täter täuschten der Frau Ermittlungstätigkeiten vor und machten ihr weis, sie müsse das Geld abheben, damit auf den Scheinen “Spuren gesichert” werden können. Nach der Übergabe verschwanden die beiden männlichen Täter und eine weibliche Täterin. Kurz danach bemerkte die Frau ihren Fehler und verständigte die Polizei.