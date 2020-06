68.000 Wiener Gastro-Gutscheine wurden bereits eingelöst

Am Wochenende zog es die Wiener in die Lokale und Gasthäuser der Bundeshauptstadt. 68.000 Gastro-Gutscheine wurden bereist eingelöst, ein Löwenanteil am Wochenende.

Das teilte Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Montag mit. Mehr als 3.400 Lokale sind inzwischen mit dabei. Erste Überweisungen, so wurde beteuert, seien auch bereits auf den Konten der Wirte eingelangt.

950.000 Wiener Gastrogutscheine wurden ausgegeben

Rund 950.000 Gutscheine wurden ausgegeben. Sie weisen ein Guthaben von 50 bzw. 25 Euro (für Einpersonenhaushalte, Anm.) auf und können bis Ende September bei registrierten Wirten für Speisen und nicht-alkoholische Getränke eingelöst werden. Die Kosten für die Aktion werden mit 40 Mio. Euro beziffert.

Mehr als 100 Gutscheine bereits gesperrt

Nicht alle Bons sind jedoch bei ihren Empfängern angekommen - sondern wurden zuvor gestohlen. Inzwischen sind laut Stadt mehr als 100 Gutscheine, bei denen dies vermutet wird, gesperrt worden.