650.000 Schüler starten in die Sommerferien

Die Sommerferien beginnen heute auch im Westen und Süden Österreichs. Auf den Autobahnen wird mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet.

Rund 650.000 Schüler in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten erhalten heute, Freitag, ihre Zeugnisse und starten in die neunwöchigen Sommerferien. Damit haben nun eine Woche nach dem Ferienbeginn in Ostösterreich alle Kinder des Landes Ferien.