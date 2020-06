65 Diebstähle in Ostösterreich: Siebenköpfige Bande ausgeforscht

Die burgenländische Polizei konnte eine siebenköpfige Bande ausforschen, die für eine Serie von 65 Diebstählen in Ostösterreich verwantwortlich sein soll.

Als Verdächtige wurden sechs Männer im Alter von 18 bis 41 Jahren, darunter der 21-jährige Haupttäter, sowie weiters seine 15-jährige Freundin ausgeforscht, erläuterte der stellvertretende Landespolizeidirektor Werner Faschig am Montag in Eisenstadt.

Bande soll 65 Diebstähle verübt haben

Die Serie hatte im vergangenen November mit einem Traktordiebstahl in Liebing im Mittelburgenland begonnen, der später im ungarischen Köszeg gefunden wurde. In den folgenden Wochen hätten sich die Eigentumsdelikte im Mittelburgenland und in den niederösterreichischen Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt gehäuft, berichtete Fasching. Neben 18 Fahrzeugdiebstählen gehen auf das Konto der Gruppe auch Einbrüche in Wohnhäuser und Sportanlagen sowie Treibstoffdiebstähle.