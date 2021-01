63-Jähriger bei Verkehrsunfall in NÖ verletzt

Ein 63-Jähriger wurde am Sonntag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Hollabrunn verletzt. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall in Hohenwarth-Mühlbach in seinem Heimatbezirk Hollabrunn ist am Sonntag ein 63-Jähriger verletzt worden. Er war mit dem Auto in einer Rechtskurve von der L43 abgekommen und gegen eine Feldzufahrt geprallt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ein Notarzthubschrauber transportierte den Mann ins Universitätsklinikum Krems.