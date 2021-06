62-Jähriger in NÖ von Stahlteil lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstag wollte ein 62-Jähriger Arbeiten an einem Garagentor durchführen. Dabei wurde er von einem Stahlteil am Kopf getroffen und lebensgefährlich verletzt.

Bei Demontagearbeiten an einem Garagentor ist Mittwochnachmittag ein 62-Jähriger in Raxendorf (Bezirk Melk) lebensgefährlich verletzt worden. Ein Stahlwinkel löste sich und traf den Mann mit der Energie der Zugfedern, bestätigte die Polizei auf Anfrage einen "Heute"-Onlinebericht. Der Enkel hatte den Unfall beobachtet, seine Mutter wurde durch die lauten Schreie des Kindes aufmerksam. Der Mann aus dem Bezirk Melk wurde vom Notarzthubschrauber ins Spital nach Linz geflogen.