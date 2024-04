61-Jähriger wegen Betrugsverdacht in St. Pölten festgenommen

Im Bezirk Melk haben Beamte der Polizeiinspektion Mank einen 61-Jährigen ausgeforscht, der unter Vorspiegelung falscher Tatsachen seit 2018 Freunde, Verwandte aber auch flüchtige Bekannte verleitet haben soll, ihm Geld zu leihen.

Der dem Mann angelastete Schaden bei mehr als 20 Opfern wurde von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag mit etwa 275.000 Euro beziffert. Der Betrugsverdächtige ist in St. Pölten in Haft.