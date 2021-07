61 Beamte als "Schnelle Reaktionskräfte" für NÖ vorgesehen

Für Niederösterreich sind 61 Beamte als "Schnelle Reaktionskräfte" vorgesehen. Insgesamt sollen 43 neue Planstellen entstehen.

Für die von VP-Innenminister Karl Nehammer u.a. als Reaktion auf den Terroranschlag vergangenen November in Wien angekündigten "Schnellen Reaktionskräfte" (SRK) in allen Bundesländern sind in Niederösterreich 61 Beamte vorgesehen. 43 neue Planstellen entstehen, teilte das Ministerium am Freitag mit. Die Bereitschaftseinheit (BE) startet mit September, die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) mit November. Standorte werden in St. Pölten und Traiskirchen (Bezirk Baden) sein.