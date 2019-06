600.000 E-Bikes auf Österreichs Straßen: Der Boom geht weiter

Der Boom bei Elektrofahrrädern geht weiter. Inzwischen sind auf Österreichs Straßen rund 600.000 E-Bikes unterwegs.

Pro Million Einwohner seien in Österreich im Vorjahr deutlich mehr E-Fahrräder verkauft worden als in Deutschland oder in der Schweiz, vergleicht der VCÖ. Mit E-Bikes könne man nicht nur Staus in den Städten vermeiden, sondern auch Österreich dem Klimaziel näher bringen.