60 Straftaten von 20-köpfiger Bande verübt

In Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark soll eine 20-köpfige Bande 60 Straftaten mit 300.000 Euro Schaden verursacht haben.

Einbrüche in Einfamilienhäuser, Firmen und Fahrzeuge

Bei dem Überfall auf einen Juwelier in Seitenstetten (Bezirk Amstetten) Ende März 2023 war die allein anwesende Geschäftseigentümerin mit Fäusten geschlagen worden. Die damals 46-Jährige wurde in eine angrenzende Werkstätte gezerrt, gefesselt und geknebelt. Das Opfer wurde bedroht sowie durch Schläge und Fußtritte verletzt. Nachdem die Männer mit ihrer Beute geflüchtet waren, wurde die Frau von einer zufällig vorbeikommenden Kundschaft befreit. Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt. Aktiv war die Bande auch in Niederösterreich in Waidhofen an der Ybbs und im Bezirk Melk, in Oberösterreich in den Bezirken Perg, Steyr-Land, Linz und Linz-Land sowie im steirischen Liezen.