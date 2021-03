60-jähriger Lkw-Fahrer fuhr schwer verletzt von NÖ in die Steiermark

In der Nacht auf Mittwoch verletzte sich ein 60-jähriger Lkw-Fahrer bei der Ladung schwer. Dennoch fuhr er weiter von Niederösterreich in die Steiermark. Dort musste er schließlich mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Lkw-Fahrer hat sich in der Nacht auf Mittwoch beim Abladen in Payerbach (NÖ) schwere Verletzungen zugezogen und ist dennoch nach Jagerberg in der Südoststeiermark zurückgefahren. Als er in der Früh bei seinem Chef am Firmengelände ankam, konnte er allerdings vor Schmerzen nicht mehr aussteigen und wählte selbst per Handy den Notruf. Er wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 des ÖAMTC ins LKH Graz geflogen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.