60-Jährige stalkte Ex-Schwägerin: 14 Monate unbedingt

Am Mittwoch wurde ein drastischer Stalking-Fall am Wiener Landesgericht verhandelt. Eine 60-Jährige wurde rechtskräftig zu 14 Monaten unbedingt verurteilt, nachdem sie ihre Ex-Schwägerin beharrlich verfolgte.

Ein besonders drastischer Stalking-Fall ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht verhandelt worden. Eine 60-Jährige wurde wegen beharrlicher Verfolgung ihrer Ex-Schwägerin zu acht Monaten unbedingter Haft verurteilt. Zudem wurden der Pensionistin ursprünglich auf Bewährung nachgesehene sechs Monate aus einer Vorverurteilung widerrufen. Damit muss sie insgesamt 14 Monate absitzen. Das Urteil ist rechtskräftig.

815 Anrufe zwischen 18. Juni und 8. August

Die Angeklagte schleppte sich - mühsam auf einen Rollator gestützt - in Begleitung einer Justizwachebeamtin in den Gerichtssaal. Anfang August war die 60-Jährige fest- und in U-Haft genommen worden, nachdem sie erneut ihre Ex-Schwägerin telefonisch terrorisiert hatte. Zwischen 18. Juni und 8. August rief sie 815 Mal bei der Frau an - jeweils am Diensthandy der bei einer großen Versicherung Beschäftigten und mit unterdrückter Nummer.