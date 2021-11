60 Anzeigen nach 2G-Kontrollen in OÖ seit Montag

Seit Montag gab es nach 2G-Kontrollen in Oberösterreich ingsesamt 60 Anzeigen. Insgesamt wurden 12.000 Kontrollen zur 2G-Regel durchgeführt. Insgesamt trage die Bevölkerung die Maßnahmen mit, so die Polizei.

In Oberösterreich sind am Montag 5.400 und am Dienstag 6.602 - damit in Summe gut 12.000 - 2G-Kontrollen durchgeführt worden. 60 Personen wurden angezeigt, 36 davon am Montag und 24 am Dienstag. Bisher sei es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen, insgesamt trage die Bevölkerung die Corona-Maßnahmen mit, zog die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung am Mittwoch eine zufriedene Zwischenbilanz.