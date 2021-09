6. Vienna Rumfestival feiert in der Ottakringer Brauerei

Am 24. und 25. September 2021 findet das Vienna Rumfestival und Ginmarkt in der Ottakringer Brauerei statt. Das Festival gilt als eine der größten Rumfachmessen.

Das 6. Vienna Rumfestival finden am 24. und 25. September 2021 statt. In der Ottakringer Brauerei können Rum- und Ginfans über hundert Spirituosen aus aller Welt verkosten. Die Gäste erwarten zahlreiche Tastings.

300 verschiedene Sorten Rum bei Vienna Rumfestival

„Dieses Wochenende gehen das Vienna Rumfestival und der Ginmarkt in die nächste Runde. Wir freuen uns schon sehr auf unsere Gäste“, sagt Projektleiter Nicolas Hold. Die Besucher können beim Vienna Rumfestival über 300 Sorten Rum entdecken, insgesamt präsentieren 40 Produzentund Aussteller Rum aus aller Welt. Neben den Kostproben, einer Food and Drinks Area, können die Gäste an Tastings teilnehmen. Hier können die Gäste ihr Wissen erweitern: Expert international bekannter und prämierter Marken, wie Ron Matusalem, Angostura, Ron Barceló Hell or High Water und anderer führen die Teilnehmer durch die Vielfalt an Rum. Auch der international Rumexperte und Gründer des Rum Depot in Berlin, Dirk Becker, besucht das Vienna Rumfestival und macht mit den Rum-Liebhabern eine kulinarische Weltreise.