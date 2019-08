6-Jährige droht zu ersticken: Sanitäter wird zum Lebensretter

Am Sonntag war der 24-jährige Philipp Wintersberger privat auf einem Feuerwehrfest in Paudorf im Bezirk Krems unterwegs. Dort wurde der hauptberufliche Sanitäter schließlich zum Lebensretter.

Ein Feuerwehrfest führt einen 24-jährigen Sanitäter am Sonntag nach Paudorf im Bezirk Krems in Niederösterreich. Gegen Mittag gerät die Lage außer Kontrolle. Ein 6-Jähriges Mädchen verschluckt sich an einem Stück Palatschinken und droht zu ersticken. Philipp Wintersberger kann sie gerade noch rechtzeitig reanimieren.