6. Energiekosten-Stop-Aktion des VKI: Anmeldefrist endet heute

Am heutigen Mittwoch endet um 23.59 Uhr die Anmeldefrist für die sechste Energiekosten-Stop-Aktion des VKI. Die Aktion findet bereits zum sechsten Mal statt.

Energiekosten-Stop-Aktion: Bis 23.59 Uhr ist Anmeldung noch möglich

Noch bis 23:59 Uhr können sich Konsumenten unverbindlich für diese kostenlose Aktion über ein Onlineformular registrieren. Am 21. Jänner will der VKI die Versorger bekanntgeben, die im Bestbieterverfahren gewonnen haben, erklärte der Verein am Montag in einer Aussendung. Ab Ende Februar 2019 sollen die teilnehmenden Privatkunden eine E-Mail-Nachricht mit Detailinfos zur persönlichen Ersparnis erhalten, die durch einen Wechsel auf die siegreichen Energielieferanten voraussichtlich zu erzielen ist.