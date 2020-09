5G-Messung in Wien: So stark ist die Strahlung wirklich

Das Forum Mobilkommunikation führte seine erste, normgerechte 5G-Messung in Wien durch. Das Ergebnis birgt für jene besorgten Bürgerinnen und Bürger, die glauben, 5G sei besonders stark, eine positive Überraschung.

"Stärkstes" Signal: GSM 900 mit 0,1%

Konkret wurde auf der beliebten Summerstage in Wien die gegenüber liegende Station vermessen. Das Ergebnis war eindeutig: Während das "stärkste" Signal mit einer Grenzwert-Ausnutzung von lediglich 0,1% vom GSM-900-Kanal der Station kam, nutze das schwächste Signal, eben 5G, gerade mal 0,0002% des Grenzwertes aus.

Diskussion um die dritte Kommastelle hinter der Null

Die zuletzt nach dem Vollausbau von LTE in ganz Österreich durchgeführte Messreihe an öffentlichen, hochfrequentierten Plätzen ergab als höchsten Wert rund 0,9% Grenzwerteausnutzung in der Summe aller Aussendungen.