59 Prozent der Wiener fühlen sich durch Nachbarn gestört

Über die Hälfte der Österreicher, nämlich 57 Prozent, fühlen sich durch die Nachbarn gestört. Bei den Wienern liegt der Anteil mit 59 Prozent noch eine Spur höher. Doch am meisten fühlen sich die Anwohner der Speckgürtel um Großstädte genervt von ihren Nachbarn, nämlich satte 70 Prozent. Am entspanntesten ist diesbezüglich die Landbevölkerung mit einem Anteil von 49 Prozent.

Die häufigsten Störfaktoren für die Österreicher sind Lärm durch streitende oder sich laut unterhaltende Nachbarn (19 Prozent), bellende Hunde und Zigarettenqualm liegen mit 16 Prozent gleich auf, dicht gefolgt von Gartengeräten und Kinderlärm mit 14 Prozent. Interessant ist, dass das Liebesspiel mit 2 Prozent am letzten Platz der Störfaktoren liegt. Nur 2 Prozent der Österreicher fühlen sich durch Sex-Geräusche ihrer Nachbarn gestört.

Genervt von den Nachbarn: Deutliche Unterschiede bei Geschlechtern und Alter

Frauen zeigten in der von immowelt.at durchgeführten Studie toleranter als Männer. Während sich bei den Frauen 52 Prozent von den Nachbarn gestört fühlen, sind es bei den Männern ganze 62 Prozent. Auch die Platzierungen fallen unterschiedlich aus, befragt man die Geschlechter getrennt voneinander. Zwar sind sich beide einig mit den laut unterhaltenden Nachbarn auf Platz 1, doch würden die Männer die Gartengeräte auf Platz 2 wählen, während Frauen laute Haustiere und Zigarettenrauch am nächst meisten stört.

Auch beim Alter zeigten sich deutliche Unterschiede: Die 18- bis 29-Jährigen fühlen sich zu 60 Prozent durch ihre Nachbarn gestört. Am meisten genervt zeigen sich die 30- bis 59-Jährigen - hier klagen 63 Prozent über ihre Nachbarn. Am gelassensten sind die Über-60-Jährigen. Hier gaben lediglich 47 Prozent an, sich durch ihre Nachbarn gestört zu fühlen.