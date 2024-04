58-Jähriger war mit Führerschein von Totem unterwegs

In Neumarkt in OÖ wurde ein 58-jähriger Pkw-Lenker von der Polizei gestoppt, der mit dem Führerschein einer verstorbenen Person unterwegs war.

Die Polizei hat Dienstagnachmittag bei einer Fahrzeug-Kontrolle in Neumarkt (Bezirk Freistadt) einen Lenker erwischt, der mit dem Führerschein eines Toten unterwegs war. Den Beamten war aufgefallen, dass das Lichtbild nicht zu dem 58-jährigen Fahrer passte.

Bei der Vernehmung in der Polizeiinspektion gab dieser dann an, den Führerschein in einem Lokal gefunden zu haben. Da er seit zehn Jahren keine Lenkerberechtigung mehr besitze, habe er ihn behalten, teilte die Polizei mit.