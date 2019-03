58.000 Besucher beim Spring Late Night Shopping im Designer Outlet Parndorf

Am Donnerstagabend nutzten wieder zahlreiche Shopping-Begeisterte die Möglichkeit, beim Spring Late Night Shopping im Designer Outlet Parndorf Schnäppchen zu ergattern.

Das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf startete beim Spring Late Night Shopping am 21. März farbenprächtig in den Frühling. Angebote um bis zu minus 80 Prozent auf Luxus-, Lifestyle- und Designermarken, verlängerten Öffnungszeiten bis 21.00 Uhr und ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie lockten 58.000 Besucher an.

Frühlingshaftes Programm beim Late Night Shopping in Parndorf

Unter dem Motto “Hello Spring!” zeigte sich das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf von seiner verspielten Seite: 40.000 Blumen, bereitgestellt von der Gärtnerei Huber aus Hainburg an der Donau mit der Filiale in Neusiedl am See, verwandelten das Center gemeinsam mit Schmetterlingen und pastellfarbenen Elementen in ein Frühlingsparadies.