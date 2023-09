57-Jähriger prügelte Freundin in Wiener City krankenhausreif

Eine 51-Jährige wurde am Samstagabend bei einer brutalen Attacke durch ihren Lebensgefährten in der Wiener Innenstadt verletzt und musste in ein Spital gebracht werden.

Ein Fall von Gewalt in der Privatsphäre hat sich laut Polizei am 9. September um 18.05 in der Inneren Stadt in Wien ereignet. Ein 57-Jähriger lauerte seiner 51-jährigen Lebensgefährtin an ihrer Arbeitsadresse auf, ging auf sie los und verletzte sie mit Fußtritten und Faustschlägen im Gesicht und am Oberkörper. Darüber hinaus bedrohte der Kroate seine Partnerin mit einem Messer sowie mit dem Umbringen.

51-Jährige bei Attacke durch Lebensgefährten verletzt

Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung sowie der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Das Opfer wurde durch die Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht.

Wiener Polizei informiert: Hilfe für Opfer von Gewalt

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner sind die Frauenhelpline unter 0800 222 555, die Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum unter 0800 700 217, der Opfer-Notruf unter 0800 112 112 und der Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser 05 77 22.