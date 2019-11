57-Jähriger kam unter Lkw: Schwer verletzt

Ein 57-Jähriger kam gestern auf einem Lkw-Parkplatz in Niederösterreich unter ein Fahrzeug und wurde schwer verletzt. Der Rumäne wurde ins Wiener AKH geflogen.

Ein 57-Jähriger ist am Montagabend auf einem Lkw-Parkplatz in Göttlesbrunn-Arbesthal (Bezirk Bruck an der Leitha) vom Reifen eines Lastwagens erfasst und schwer verletzt worden. Am Steuer des Sattelzuges samt Anhänger saß ein 65-jähriger Ungar, der gerade rückwärts einparkte. Ein Notarzthubschrauber flog den Rumänen ins Wiener AKH, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung.