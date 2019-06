550.000 Euro veruntreut: Drei Jahre Haft für Wiener Anwalt

Ein Wiener Anwalt soll rund 550.000 Euro seiner Klienten veruntreut haben. Er wurde am Dienstag zu drei Jahren Haft, davon ein Jahr unbedingt, verurteilt.

Wegen eines finanziellen Engpasses soll ein Wiener Anwalt Klientengelder in der Höhe von 550.000 Euro veruntreut haben. Der ehemalige Jurist, der auf die Veräußerungen von Liegenschaften spezialisiert war, war in der Verhandlung am Dienstag vollinhaltlich geständig und wurde - nicht rechtskräftig - zu drei Jahren Haft, davon ein Jahr unbedingt, verurteilt.