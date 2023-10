55-Jährige soll Haus von Ex angezündet haben: Festnahme

Eine 55-jährige Grazerin ist wegen des Verdachts der Brandstiftung am Haus ihres Ex-Freundes festgenommen worden. Die Frau streitet die Vorwürfe ab.

80 Feuerwehrleute wegen Brand im Einsatz

Mann trennte sich per Messenger-Nachricht von 55-Jähriger

"Akribische Ermittlungen sowie der Hinweis einer am Tatort ersteintreffenden Streife führten in der Folge zur 55-jährigen Ex-Lebensgefährtin des Hausbewohners. Er hatte sich erst zwei Woche davor per Messenger-Nachricht von der Frau getrennt", hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Die Grazerin wurde festgenommen und befragt: Sie streitet jeglichen Zusammenhang mit dem Brand ab. Sie gab lediglich zu, dass sie an dem Tag für ein Gespräch bei ihrem Ex gewesen und deshalb mit dem Taxi hingefahren sei.