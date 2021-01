55-Jähriger bei Verkehrsunfall in NÖ getötet

In Niederösterreich ist ein 55-Jähriger am Freitag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein 18-Jähriger wurde ins Krankenhaus geflogen.

Bei einer Frontalkollision zweier Pkw im Bezirk Hollabrunn ist am Freitagabend ein 55-jähriger Mann ums Leben gekommen. Laut Landespolizeidirektion war der Pkw-Lenker aus dem Bezirk Hollabrunn gegen 19.55 Uhr auf der L51 von Maria Roggendorf in Richtung Aspersdorf unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 18-Jährigen zusammenstieß. Beide Männer wurden in ihren Autos eingeklemmt, der 55-Jährige starb noch an der Unfallstelle.