54.000 Euro Schaden: Seriendieb festgenommen

Ein 43-jähriger Seriendieb soll in Niederösterreich, Wien, Tirol und Tschechien mehrmals zugeschlagen haben. Nun konnte er festgenommen werden.

Ein 43 Jahre alter tschechischer Seriendieb hat in Niederösterreich, Wien, Tirol und in seinem Heimatland zugeschlagen. Insgesamt werden dem Verdächtigen nach Polizeiangaben vom Freitag 22 Coups zugeordnet. Der Mann wurde aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen und am Mittwoch nach Österreich ausgeliefert. Er wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht und war nicht geständig.