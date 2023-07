500 Mio. Euro mehr für Forschung für 2024-26 gefordert

Aufgrund der anhaltenden Teuerung "braucht die Forschung Hilfe", sagten am Freitag der Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Heinz Faßmann, und die Geschäftsführerin der Forschungsförderungsgesellschaft FFG, Henrietta Egerth.

Hohe Personal-, Energie- und Baukosten

Hohe Personalkosten, aber auch Energie- und Baukosten in den Jahren 2022 und 2023 würden die Forschungseinrichtungen bereits ihre Reserven auflösen lassen, so der ÖAW-Präsident. So gehe etwa ohne Strom in der Quantenphysik nichts, auch die Molekularbiologie sei durch Kühlungsbedarf energieintensiv.