500 Jobs für Wiener über 50: Erste Bewerber an Schulen im Einsatz

Die ersten Bewerber der "Joboffensive 50plus" arbeiten bereits an Wiener Schulen. Dort sollen sie Direktoren und Lehrer in Sachen Bürokratie entlasten.

Die Stadt Wien hat ein Beschäftigungsprogramm für 500 Jobsuchende über 50 Jahre angekündigt, nun erfolgt die Umsetzung: Ab November sind die ersten Bewerber der "Joboffensive 50plus" als administratives Personal an Schulen im Einsatz, kündigten Bürgermeister Michael Ludwig und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) am Dienstag in einer Aussendung an.