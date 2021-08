500 Euro in 3 Minuten verspielt: Spielerschutzsoftware deaktiviert sich selbst

Das Salzburger Institut für Glücksspiel und Abhängigkeit ortet Verbesserungspotenzial beim Online-Glücksspiel. Es sei kein Problem gewesen, 500 Euro innerhalb kürzester Zeit zu verspielen. Die Spielerschutzsoftware war nämlich nicht aktiv.

Bei Online-Glücksspielen in Österreich ist der Spielerschutz noch stark verbesserungsbedürftig. Das ergab ein Konsumentenschutztest des Salzburger Instituts für Glücksspiel und Abhängigkeit. "Wir wollen nicht schimpfen, wir wollen den Spielerschutz weiterentwickeln", sagte der Institutsvorsitzende Roman Neßhold bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Wien. Für Patrick Minar, Pressesprecher der Casinos Austria, ist die Kritik nur zum Teil nachvollziehbar, sagte er zur APA.