50. Tag im Grasser-Prozess stand im Zeichen des Schweigens

Am Donnerstag gab sich Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser im 50. Verhandlungstag des Buwog-Prozesses schweigsam, denn er machte vom Recht auf Entschlagung Gebrauch. Als Begründung nannte er, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen ihn einseitig und rechtswidrig geführt hätte.

Der 50. Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere verlief heute äußerst zäh. Nachdem Richterin Marion Hohenecker die Befragung von Grasser abgeschlossen hatte, war die Anklagebehörde am Wort – im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Ex-Minister machte von seinem Recht auf Entschlagung Gebrauch und beantwortete so gut wie keine Frage.

Grasser nahm Eurofighter- aber keine Buwog-Akten mit

Johannes Lehner, Rechtsvertreter der CA Immo, begann seine Befragung mit einem Zitat aus dem “Watergate”-Skandal: “Follow the Money” (Folge dem Geld, Anm.). Er will mit “Zahlen, Daten und Fakten” beweisen, dass Geld illegal an Grasser geflossen ist – was dieser bestreitet. Ganz wollte ihm das aber nicht gelingen, den Richterin Hohenecker wies mehrmals seine Fragen zurück, des Weiteren gab es immer wieder Einwände der Verteidiger gegen Akten und E-Mails, die Lehner vorlegen wollte – was zur Folge hatte, dass vom Richtersenat jeweils im Einzelfall entschieden wurde, welche Akten verwendet werden dürfen – was zur mehreren Verhandlungsunterbrechungen führte.